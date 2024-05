À quelques semaines du lancement des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'affaire est loin d'être anodine, et les experts en sécurité alertent sur le sujet depuis des mois : l'événement est l'occasion de voir les campagnes de piratage se renforcer, et la première à en faire les frais est justement l'actuelle ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques de France, Amélie Oudéa-Castéra.

Le compte X (anciennement Twitter) de la ministre est ainsi tombé entre les mains de pirates, situation confirmée par le Ministère en fin de semaine dernière. Depuis, le profil en question a été restauré, mais pendant plusieurs heures, le compte était bel et bien tombé entre les mains de cybercriminels qui ont modifié sa photo de profil et multiplié des publications étranges.

Le compte X de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra semble avoir été piraté ce soir. De nombreux retweets de vieux posts qui n’ont rien à voir avec le Sport et les JO de Paris 2024. pic.twitter.com/H3tXVzBcwA — Adrien Schwyter (@Adschwyter) May 10, 2024

Pire encore, le compte a été utilisé pour partager des messages à ses nombreux contacts et abonnés afin d'envoyer des liens malveillants afin d'étendre l'opération de piratage sous la forme d'une campagne de phishing.

Ce n'est que ce samedi vers midi que le compte de la ministre a été récupéré, le ministère précisant que des mesures additionnelles visant à renforcer la sécurité du compte ont été déployées afin d'éviter toute récidive. Une enquête a été commandée pour tenter de définir qui sont les pirates et comment le détournement de compte a peu avoir lieu.

Il y a fort à parier que le gestionnaire du compte est tout simplement tombé dans le panneau d'une attaque de type hameçonnage : un faux lien envoyé par email accompagné d'un message alarmiste et qui invite à renseigner ses identifiants.

Rappelons qu'à l'approche des JO, le piratage et les actes malveillants en ligne devraient littéralement exploser.