À chaque fin d'année, son nouveau rapport des mots de passe les plus utilisés à travers le monde, et chaque année nous invite un peu plus à en finir avec ce système pour adopter des modèles de sécurité plus évolués...

Car n'y allons pas par quatre chemins, la majorité des utilisateurs ne fait preuve d'aucune prudence ou de sérieux dans le choix des mots de passe, preuve en est des plus utilisés de 2024 avec un trio bien connu :

123456 123456789 12345678

Voilà pour les trois mots de passe les plus utilisés dans le monde... Situation qui évolue néanmoins si l'on peut dire par rapport à l'année dernière puisque le mot de passe le plus utilisé était alors "password".

En France, la situation est à peine différente et NordPass nous livre un top 20 des mots de passe les plus utilisés :

123456 123456789 azerty qwerty123 qwerty1 azertyuiop marseille doudou loulou 12345678 1234561 000000 chouchou motdepasse soleil mypassphrase 1234567 password nicolas camille

Étonnamment on retrouve qwerty123 qui est également "le mot de passe le plus utilisé au Canada, en Lituanie, Finlance, Norvège ainsi qu'aux Pays-Bas.

Face à cette débauche d'originalité, rappelons que 75% des mots de passe référencés par NordPass peuvent être devinés en moins d'une seconde par des cybercriminels via une attaque de type force brute, d'autant que chaque année les rapports de ce type se présentent comme du pain béni pour les hackers...

Néanmoins, on voit poindre un peu d'espoir dans le rapport fourni puisque NordPass met en lumière, pour la première fois de l'histoire, des différences entre les mots de passe utilisés à des fins personnelles et professionnelles, preuve que la sensibilisation réalisée au niveau des entreprises font leur chemin... NordPass indique que 40% des mots de passe les plus utilisés par les particuliers et les responsables d'entreprises sont identiques.

Reste que les mauvaises habitudes ont la dent dure et que les utilisateurs continuent de prémâcher le travail des pirates, quitte à en faire les frais de manière répétée...