L'histoire de la mise à jour de la batterie du Pixel 4a est, disons-le, semée d'embûches. Plus tôt cette année, Google avait lancé un correctif inattendu, annonçant dans la foulée des remplacements de batterie gratuits et d'autres dédommagements pour les utilisateurs l'ayant installé.

La raison de cette générosité forcée ? La mise à jour avait purement et simplement réduit de moitié la capacité de la batterie, transformant le smartphone en un appareil ne tenant que quelques heures, avec une charge ralentie. Le pire, c'est qu'il n'y avait pas d'échappatoire simple : le correctif s'installait automatiquement, et Google avait pris soin de retirer les versions logicielles antérieures, rendant toute tentative de retour arrière impossible.

La firme a par la suite justifié cette mesure drastique par des préoccupations de surchauffe et de risques d'incendie, ce qui, si cela expliquait l'action, n'excusait en rien le manque criant de communication. Les possesseurs de Pixel 4a se sont retrouvés piégés, leur appareil bien-aimé perdant subitement de sa superbe.

Comment Google a-t-il forcé cette mise à jour sur les derniers résistants ?

Malgré les tentatives de certains utilisateurs pour esquiver cette mise à jour, le temps des manœuvres est révolu. Ces dernières 48 heures, des retours massifs sur le subreddit r/Pixel4a ont révélé que Google avait "forcé" le déploiement sur les appareils restants, comme avec le Pixel 6a.

Même les astuces de développeurs visant à bloquer les mises à jour automatiques ou d'autres moyens de contournement ont été déjouées. La méthode exacte employée par Google pour passer outre ces protections n'est pas claire, mais le résultat est sans appel : tous les Pixel 4a fonctionnant sous le firmware d'origine sont désormais concernés.

Bien sûr, ces utilisateurs peuvent toujours bénéficier des remplacements de batterie gratuits offerts par Google, ou même d'une compensation de 50 dollars, voire d'un crédit de 100 dollars pour l'achat d'un nouveau téléphone Pixel via le Google Store. Une offre qui, pour certains, pourrait sonner comme la fin d'une ère pour leur dernier smartphone compact de la série A. Ironiquement, les propres documents de support de Google vantaient auparavant les mérites des applications natives, soulignant leur 'performance accrue et fiabilité'.

Quelles implications pour les futurs téléphones Pixel ?

Cette affaire du Pixel 4a soulève des questions bien plus larges sur l'avenir des smartphones Google et, par extension, de l'industrie. Le Pixel 6a est déjà concerné par un programme similaire de performance de batterie, où le firmware affecte l'autonomie et la charge après environ 400 cycles de recharge.

Si pour l'instant, cela ne touche que les appareils ayant atteint ce seuil, ce comportement de "régulation" forcée des batteries pourrait devenir une tendance. Google, en voulant assurer la sécurité de ses utilisateurs face à d'éventuelles défaillances catastrophiques, établit un précédent.

Cela interroge sur la nature de la possession d'un appareil : le fabricant garde-t-il un droit de modification sur ses produits après l'achat ? La question est désormais : quels autres téléphones Pixel, ou même d'autres marques, seront les prochains à subir ce type de mise à jour "forcée" ?

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi Google a-t-il déployé cette mise à jour sur le Pixel 4a ?



Google a déployé cette mise à jour pour le Pixel 4a afin de prévenir les problèmes de surchauffe et les risques d'incendie de la batterie. Cela fait partie du "Pixel 4a Battery Performance Program".

Quelles sont les conséquences de ce mise à jour pour la batterie du Pixel 4a ?



La mise à jour réduit de moitié la capacité effective de la batterie du Pixel 4a, entraînant une autonomie bien plus courte et une vitesse de charge réduite. Les utilisateurs ne peuvent pas revenir à une version logicielle antérieure.

Quelles compensations Google propose-t-il aux utilisateurs affectés ?



Google offre un remplacement gratuit de la batterie pour les Pixel 4a affectés. Dans certaines régions, une compensation financière de 50 dollars ou un crédit de 100 dollars pour l'achat d'un nouveau téléphone Pixel via le Google Store sont également proposés, avec une date limite fixée au 8 janvier 2026.