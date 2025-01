Pour le smartphone Pixel 4a, Google déploie une mise à jour pour le moins inattendue. Cet appareil est en effet sorti en octobre 2020 et n'a plus droit à des mises à jour depuis 2023. De quoi intriguer, même si les utilisateurs concernés avaient été prévenus en amont.

TQ3A.230805.001.S2 est une mise à jour firmware exceptionnelle qui reste basée sur Android 13. Selon Google, elle doit introduire de nouvelles fonctionnalités de gestion de la batterie afin d'améliorer la stabilité de l'appareil.

Un effet pervers est que cette mise à jour aura aussi pour conséquence de réduire l'autonomie de batterie et les performances en matière de recharge de la batterie. À se demander si ce n'est pas une mise à jour assassine…

Google prend des précautions

A priori, seuls certains smartphones concernés subiront l'effet indésirable d'altération des performances de la batterie. Pour faire passer la pilule, Google a mis en place plusieurs options qui ne sont toutefois pas nécessairement disponibles dans tous les pays.

« Demander une réparation, un paiement ou un code de réduction pour un futur achat », peut-on lire sur un formulaire en ligne. « Vérifiez si votre Pixel 4a peut être réparé, ou si vous pouvez bénéficier d'un paiement ou d'un code de réduction à utiliser pour un futur achat. »

Les batteries d'origine du Pixel 4a ne sont plus de première jeunesse et l'intégrité de certaines d'entre elles laisse probablement à désirer désormais. La mise à jour a sans doute pour objectif de privilégier la stabilité aux performances qui épuisent la batterie et au risque d'avoir un appareil inutilisable.