Mais que se passe-t-il chez Google actuellement ? Au début du mois de janvier, la marque poussait une mise à jour à destination de ses smartphones Pixel 4a visant à étendre la capacité de batterie des appareils.

En réalité, la mise à jour produisait tout l'inverse avec des centaines d'utilisateurs rapportant une autonomie réduite à quelques heures, l'impossibilité de recharger les smartphones à plus de 35% de capacité, tandis que globalement, les pourcentages de batterie affichés ne correspondent plus à grand-chose...

Google déploie une mise à jour problématique...

Google a réagi en indiquant que dans "certains cas", "l'autonomie de la batterie entre deux recharges pourrait être réduite"... Mais face aux nombreux problèmes, Google est loin de souhaiter changer son fusil d'épaule et va même plus loin dans le scandale.

Car si certains utilisateurs ont eu le temps de revenir en arrière pour supprimer la mise à jour problématique en revenant à une version antérieure, la procédure devient plus complexe.

... Puis verrouille tout retour en arrière.

Sans aucune raison apparente autre que la volonté de saborder ses Pixel 4a et de forcer la main aux utilisateurs à renouveler leur matériel, voilà que Google a tout simplement supprimé de ses serveurs les anciennes images d'installation d'Android 13. Il n'est désormais plus question de pouvoir utiliser Android Flash Tool pour revenir en arrière.

La situation est exceptionnelle, car jamais Google n'a retiré d'images d'Android de ses serveurs sauf lorsque ces dernières présentent un problème. Il y a donc bel et bien volonté d'empêcher les utilisateurs de Pixel 4a de court-circuiter la dernière mise à jour, et ce malgré les problèmes et la polémique qui l'entourent.

Google donc ainsi une raison de plus aux utilisateurs de Pixel 4a de voir dans la mise à jour proposée une sorte d'obsolescence programmée.

Car en guise de compensation, Google propose malgré tout un chèque de 50$ ou un bon d'achat de 100$ a valoir sur un nouveau smartphone Pixel.