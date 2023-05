MàJ : Le problème a été résolu par Google via le déploiement d'un correctif ne nécessitant aucune action du côté de l'utilisateur.



" Nous avons reçu des rapports faisant état d'appareils Android qui surchauffent et dont la batterie s'épuise rapidement. Nous avons identifié la cause principale du problème, à savoir une modification récente du backend de l'application Google qui a entraîné ces problèmes de manière involontaire. "

-----

L'autonomie des smartphones est devenue un argument de poids sur un marché devenu ultra concurrentiel et Google était jusqu'ici félicité pour celle de ses appareils. Mais voilà que depuis quelques jours, les critiques se multiplient chez les utilisateurs : les Pixel 6 et Pixel 7 voient ainsi leur autonomie réduire bien plus rapidement qu'à l'accoutumée.

Un problème à l'origine précise encore inconnue

Le problème rencontré touche les Pixel 6 et 6 Pro ainsi que Pixel 7 et 7 Pro et trouve son origine dans une des mises à jour de l'application Google elle-même. Un bug entraine ainsi une surconsommation de la batterie, qui est d'ailleurs mise en évidence par l'outil de diagnostic de consommation énergétique d'Android.

Tout pointe du doigt l'application Google et pourtant la marque ne sait pas encore à quel niveau se trouve précisément le problème. De fait, il est recommandé aux utilisateurs les plus lourdement impactés par la situation de télécharger une version antérieure de l'application Google ou de réaliser une réinstallation d'usine de leur smartphone...