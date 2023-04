Il ne faut pas l'attendre avec la mi-mai et pourtant le Pixel 7a s'affiche déjà au fil de clichés officiels. Et on sait désormais que l'appareil optera pour un design plutôt familier et sera décliné dans 3 coloris.

Pas de changement majeur de design

C'est le leaker OnLeaks qui a mis la main sur ces clichés issus du département marketing de Google. La marque compte officialiser ses appareils lors de sa prochaine conférence Google I/O le 10 mai prochain.

Le Pixel 7a va ainsi reprendre le design du Pixel 7 standard jusque dans les moindres détails. Google a toutefois opté pour un changement de taille : le Pixel 7a sera légèrement plus compact avec un écran de 6,1 pouces.

Il sera décliné en trois couleurs : noir, gris et bleu ciel, avec pour particularité d'afficher ses couleurs jusque sur la barre horizontale qui englobe le module photo. Il faudra patienter encore quelques semaines pour découvrir sa fiche technique définitive ainsi que son prix.