Non, Google n'est vraiment pas fan du tout de la recharge sans fil par induction, et cela se traduit par une intégration a minima au coeur de ses smartphones, même les déclinaisons les plus haut de gamme.

Alors que la marque prépare son Pixel 8, il se murmure déjà que ce dernier (et sa déclinaison Pro) ne proposera pas d'amélioration notable au niveau de la charge sans fil. Pour preuve, Google a déposé une demande de certification auprès de la Wireless Power Consortium pour ses nouveaux appareils, qui ne concerne pas la technologie Qi2 pourtant déjà adoptée par certains constructeurs.

Le Pixel 8 reste à la recharge sans fil 12W

Le Pixel 8 en restera donc au protocole Qi de première génération, et conservera donc sa lenteur légendaire. La norme impose par ailleurs un alignement parfait des bobines avec la base de recharge, tout en ne proposant ni une charge rapide, ni même un rendement exceptionnel... Bref, comme depuis 2019, la technologie Qi a le mérite d'exister, mais ses limites font qu'elle n'est que rarement exploitée comme une source principale de charge par les utilisateurs...

Les deux prochains appareils de Google devraient ainsi se limiter à de la recharge sans fil 12W... Ce n'est de toute façon pas l'argument principal de vente des appareils de Google depuis le départ, et les Pixel 8 devraient proposer d'autres améliorations notables qui compenseront cette absence.