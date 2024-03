C'est une annonce à la fois surprenante et frustrante. Contrairement au Pixel 8 Pro, le smartphone Pixel 8 de Google ne bénéficiera pas du déploiement de la version Nano du modèle d'IA Gemini. Cette version allégée de l'IA générative et multimodale est prévue pour fonctionner nativement et hors connexion sur des smartphones Android.

" Gemini Nano n'arrivera pas sur le Pixel 8 en raison de certaines limitations matérielles ", a indiqué Terence Zhang. Cet ingénieur de Google a pour principale mission d'aider les développeurs à concevoir des applications Android axées sur la protection de la vie privée.

" Nous nous efforçons d'apporter Gemini Nano sur davantage d'appareils. Il est actuellement sur le Pixel 8 Pro et très récemment disponible sur la famille Galaxy S24 de Samsung. Il arrivera sur d'autres appareils haut de gamme dans un avenir proche, mais malheureusement pas sur le Pixel 8. "

Plutôt inquiétant pour plus tard

Avec le Pixel 8 Pro, le modèle Gemini Pro est exploité pour la fonctionnalité Résumer dans l'application Enregistreur, les réponses suggérées dans Gboard et d'autres tâches d'IA embarquées en preview. Il s'appuie sur la puce Google Tensor G3 qui est présente... sur les deux smartphones Pixel 8.

Les limitations matérielles restent floues, d'autant que la différence de quantité de mémoire RAM entre le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro ne semble pas être une explication, compte tenu de la disponibilité de Gemini Nano sur l'ensemble des Galaxy S24.

Ars Technica soulève un point qui fâche. " Google a promis sept ans de mises à jour du système d'exploitation pour les nouveaux Pixel. Supprimer déjà des fonctionnalités en raison de limitations matérielles après cinq mois est une déception. "