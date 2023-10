Un certain nombre d'utilisateurs de Google Pixel 8 Pro commencent à voir la vie en rose. Mais pour le coup, ce n'est pas franchement très engageant...

Rappelons que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont disponibles depuis quelques jours seulement, et que le dernier modèle se décline en deux versions facturées 1099 € pour la version embarquant 128 Go d'espace de stockage et 1299€ pour la version 512 Go, ce qui constitue une sérieuse montée en prix par rapport à la précédente génération d'appareils de Google.

Encore des problèmes d'écran

Mais même à ce tarif, les smartphones ne sont pas exempts de défauts ni de problèmes... Globalement félicité pour la qualité de son écran très lumineux, précis et aux couleurs fidèles, le Pixel 8 Pro est également très décrié par une poignée d'utilisateurs qui souffrent d'un problème d'affichage gênant.

Sur certains appareils, on peut ainsi voir qu'une partie du texte projeté sur l'écran s'affiche soit en rose, soit en jaune à la place de s'afficher en blanc. Il apparait par ailleurs que cette modification non voulue de la couleur ne concerne qu'une partie de l'écran localisée sur le côté de ce dernier ou en haut.

Heureusement, le phénomène n'est pas permanent et intervient le plus souvent lorsque l'appareil adapte automatiquement sa luminosité dans les environnements sombres.

Google n'a pas communiqué sur le sujet, mais il se pourrait qu'un correctif logiciel soit déployé prochainement afin d'en finir avec ce problème.