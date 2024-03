C'est une fuite qui émane de Google qui vient de confirmer l'existence du Pixel 8A, une déclinaison du Pixel 8 qui fera transition en attendant que la marque ne sorte les Pixel 9.

Dans un communiqué déployé par Google, la firme évoque des données statistiques qui seront ajoutées à Android 14 QPR 1. Ces données devraient permettre aux utilisateurs de vérifier le nombre de cycles de charge ainsi que la date de fabrication de la batterie. La fonctionnalité offrira ainsi l'occasion pour les utilisateurs de juger de l'état de santé de leur batterie.

Le suivi avancé de l'état de la batterie

Cette fonctionnalité a toutefois été retirée des téléphones Pixel depuis la mise à jour de Mars, Google évoquant le fait qu'elle avait été déployée par erreur et qu'elle n'était pas censée être déployée sur les appareils existants... Par la suite, Google a précisé que l'option serait déployée sur les appareils Pixel 8a et plus... confirmant ainsi l'existence du smartphone, ainsi que l'exclusivité de la fonctionnalité.

Généralement, Google profite de la sortie de ses nouveaux appareils pour leur proposer des fonctionnalités exclusives temporaires, avant de les déployer sur les appareils préexistants. Le déploiement anticipé prouve que l'option est compatible avec les smartphones déjà sur le marché, de fait Google aura bien du mal à expliquer son refus d'étendre le portage.

Reste que l'option pourrait tout simplement être intégrée dans Android 15, de quoi temporiser la situation.