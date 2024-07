L'Intelligence artificielle est à la mode chez les utilisateurs, mais aussi chez les constructeurs de smarthones qui en font un des principaux arguments de vente des générations qui s'annoncent.

Google compte ainsi bien sur l'IA pour séduire davantage d'acheteurs à se diriger vers sa prochaine gamme de smartphones Pixel 9.

Ainsi, le groupe a dévoilé quelques-unes des fonctionnalités Google AI qui seront intégrées au Pixel 9, et qui pourraient par la suite retomber sur les anciens terminaux de la marque.

Google a ainsi dévoilé 5 des fonctionnalités qui seront proposées au sein de Google AI, dont deux sont déjà connues puisqu'il s'agit de l'assistant maison Gemini, ainsi que d'Entourrer pour chercher qui propose d'entourer un objet ou une personne dans une photo pour lancer automatiquement une recherche sur Google.

On pourra néanmoins également compter sur "Ajoutez-moi", qui se présente sans doute comme une amélioration de la fonction "Meilleure prise" et qui permet de s'assurer que toutes les personnes sont bien intégrées à une photo de groupe. On peut imaginer que l'option prenne plusieurs photos d'une même scène de groupe et choisisse les visages un à un pour sélectionner la meilleure configuration afin que tout le monde soit représenté sous son meilleur jour : plus d'oncle qui regarde ailleurs, ou de petit dernier qui tire la langue ou ferme les yeux, on devrait ainsi obtenir des photos de groupe parfaites.

La fonctionnalité Captures d'écran pourrait se présenter comme un équivalent de Microsoft Recall sur Windows : l'IA réaliserait des captures régulières qui seraient stockées dans un historique, chaque cliché étant associé à des métadonnées pour permettre à l'utilisateur de retrouver des pages, applications, données quelconques du moment qu'elles se sont affichées sur on écran à un moment.

Enfin, la fonction Studio devrait proposer de la génération automatique de contenu vidéo ou photo à partir d'entrées textuelles.

Il faudra attendre le 13 aout prochain pour en découvrir davantage sur ces fonctionnalités d'intelligence artificielle.