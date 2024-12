Google a pris pour habitude de décliner ses smartphones dans une version légèrement plus abordable quelques mois après leur lancement. Un smartphone Pixel A qui propose une configuration un peu plus légère à un prix plus abordable afin de correspondre à davantage de clients.

Et pour le Pixel 9A, on assiste pour la première fois à un changement de design... Une photo en fuite nous dévoile ainsi l'appareil, qui fait l'impasse sur le module photo traditionnellement installé dans un bandeau affichant une surépaisseur.

C'est un trait caractéristique des smartphones Pixel qui s'envole ainsi, avec un module photo plus commun, intégré sous la forme d'un double objectif au format pilule localisé en haut à gauche de la face arrière. Plus de bandeau en surépaisseur, même le logo de Google a été repositionné sur la coque arrière au centre...

Le Pixel 9A est attendu avec un écran de 6,3 pouces à taux de rafraichissement variable de 60 à 120Hz, il embarquera la puce maison Tensor G4 avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage... La partie photo est laissée à un capteur principal de 48 MP identique à celui du Pixel 9 Pro Fold pour d'excellentes performances.

Le Pixel 9A est attendu au début du mois de mars 2025.