Une fois de plus, Google n'aura pas réussi à conserver le secret bien longtemps concernant son Pixel 9a et pire encore, des appareils sont déjà tombés entre les mains de youtubeurs, qui les dévoilent en long en large et en travers.

Une fuite de plus pour Google

Nombreux sont ainsi les créateurs de contenus à dévoiler le Pixel 9a et son design. On apprend au passage que l'appareil est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un éjecteur à tiroir SIM, et donc pas de chargeur USB.

On peut ainsi constater le choix de Google pour un écran OLED de 6,3 pouces de diagonale en 1080x2424 pixels en 120 Hz avec une luminosité de 2700 nits max.

En interne, on y trouve une puce maison Google Tensor G4 associée à 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage, et c'est Android 15 qui s'installe sur l'appareil.

Un changement de design mineur

Le Pixel 9a arbore un châssis en aluminium pour un poids total de 187 grammes. Son module photo se base sur un capteur grand-angle de 48 Mp et un ultra grand-oncle de 13 Mp. Les capteurs sont désormais mieux intégrés à l'appareil et ne sont plus localisés dans une barre horizontale qui était pourtant la signature de la gamme Pixel.

Dans de premiers benchmarks, la Tensor G4 revendique 1530 points en mono coeur et 3 344 en multicoeur, des chiffres moins importants que sur Pixel 9, mais relativement intéressants pour du milieu de gamme.