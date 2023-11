Android 14 ne fait pas que des heureux et si Google comptait sur ses smartphones Pixel pour mettre en avant tout son savoir-faire matériel et logiciel, la situation tourne parfois au drame.

Un nombre grandissant d'utilisateurs de Pixel 6 rapporte ainsi le fait que la bascule vers Android 14 peut parfois être soumise à un bug qui rend leur appareil inopérant. Et depuis quelques jours, on voit apparaitre d'autres témoignages allant dans ce sens émanant d'utilisateurs de Pixel 7 et même de Pixel Fold.

Android 14 n'est pas toujours bienvenu sur smartphone Pixel

En fonction des cas, le problème peut être anodin ou aller jusqu'à bloquer complètement l'appareil, le transformant en presse-papier de luxe.

Google a confirmé la présence d'un bug, qui n'intervient qu'auprès des utilisateurs ayant plusieurs profils sur leur appareil. La marque explique ainsi que selon l'appareil, le problème peut entrainer l'impossibilité pour l'utilisateur d'accéder au stockage de son dispositif, mais également entrainer des redémarrages en boucle associés à une réinitialisation des données d'usine et donc la perte de données.

Le géant de Mountain View a précisé que ses équipes de développement travaillaient à proposer une solution, mais qu'actuellement, aucun correctif ne permet de définitivement résoudre le problème. Google recommande ainsi simplement de tenter de mettre à jour son appareil pour espérer se débarrasser du bug, encore faut-il pouvoir lancer une mise à jour manuelle entre deux redémarrages...

Dans l'attente d'une vraie solution, Google recommande à ses utilisateurs de ne pas créer de profils secondaires sur ses appareils. Difficile de savoir également s'il sera possible de réparer les appareils qui ne souhaitent plus redémarrer ou ceux qui redémarrent en boucle.