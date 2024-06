Des nouveautés et des améliorations sont au programme pour les appareils Pixel de Google. Un Pixel Feature Drop de juin, dont le déploiement a d'ores et déjà débuté et qui se poursuivra au cours des prochaines semaines.

Gemini Nano n'est plus réservé au Pixel 8 Pro

Initialement réservée au Pixel 8 Pro, la version Nano du modèle d'IA Gemini débarque sur les Pixel 8 et Pixel 8a, même s'il s'agit en l'occurrence d'une option pour les développeurs avec ces appareils légèrement moins performants. Gemini Nano se destine aux tâches effectuées directement sur le smartphone, y compris hors connexion. Il y a un impact sur la mémoire disponible.

Afin d'activer les options pour les développeurs, il suffit de se rendre dans les paramètres et " À propos du téléphone ", puis d'enchaîner sept appuis sur " Numéro de build. " Elles se retrouvent ensuite dans les paramètres du système.

Avec Gemini Nano et un fonctionnement sur l'appareil, Google souligne des résumés plus détaillés et téléchargeables des enregistrements de l'application Enregistreur, la possibilité de détecter et d'inclure les noms des intervenants pour les transcriptions des conversations.

Un bémol toutefois, l'anglais est pour le moment privilégié. C'est aussi le cas pour l'exportation des transcriptions en fichiers texte ou dans Google Docs.

Hormis Gemini Nano

D'autres nouveautés pour la gamme des smartphones Pixel 8 sont en lien avec une mise à jour de l'application Localiser mon Appareil pour une détection même si l'appareil est éteint ou déchargé, pendant au moins 23 heures.

Les données de localisation sont chiffrées et demeurent privées par rapport à Google. Avec le réseau Find My Device, les services de localisation et le Bluetooth doivent être activés, en plus d'une connexion cellulaire ou Internet.

Dans un autre registre, les Pixel 8 Pro, Pixel 8 et Pixel 8a peuvent afficher du contenu sur un écran plus grand via USB-C.

Jusqu'aux Google Pixel 6

Pas uniquement pour les Pixel 8 et jusqu'aux Pixel 6, un nouveau raccourci dans le journal des appels permet d'effectuer directement depuis celui-ci une recherche inversée de numéro de téléphone. L'appareil photo peut en outre identifier de manière automatique le meilleur moment d'une photo en HDR+.

Google signale également un nouveau widget Google Home Favoris pour un accès plus rapide aux appareils connectés du foyer, ainsi que l'arrivée de la détection d'accident de voiture sur la montre connectée Pixel Watch 2.