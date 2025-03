Le prochain chapitre de la gamme Google Pixel commence à se dessiner avec les premières fuites concernant les Pixel 10 Pro et Pixel 10 XL. Si le design reste fidèle aux précédents modèles, quelques ajustements subtils et une potentielle nouveauté matérielle suscitent déjà l’intérêt.

Un design qui mise sur la continuité

D’après les images révélées par le leaker OnLeaks qui se basent sur diverses fuites et schémas techniques, les Pixel 10 Pro et Pixel 10 XL devraient conserver un design très similaire à leurs prédécesseurs. La célèbre "camera bar", signature visuelle des Pixel, est toujours présente avec sa disposition horizontale des modules photo. Ce choix esthétique continue de distinguer les Pixel des autres smartphones du marché. Et quoi que l'on en dise, que l'on apprécie ou non, la barre procure bel et bien sa propre identité à la gamme Pixel.

Les tranches plates et brillantes ainsi que le dos en verre mat renforcent l’aspect premium de ces modèles. Cependant, peu de changements majeurs sont visibles côté design, ce qui pourrait décevoir ceux qui espéraient une refonte complète...

L’ajout d’un téléobjectif : une vraie nouveauté ?

La véritable surprise réside dans l’ajout potentiel d’un troisième module photo sous la forme d’un téléobjectif. Cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs d’accéder à un zoom optique amélioré, renforçant encore davantage les capacités photographiques des Pixel. Rappelons que les appareils de Google réussissent à se hisser au top du classement DxOMark chaque année, cet ajout pourrait ainsi renforcer leur position sur le plus long terme.

L'ajout du téléobjectif permettrait également à Google de mieux différencier ses différents modèles au sein de la gamme Pixel. Il pourrait ainsi n'être destiné aux seuls PIxel Pro et XL

Performances promises par le Tensor G5

Côté performances, les Pixel 10 Pro et XL devraient être équipés du nouveau processeur Tensor G5 fabriqué par TSMC. Ce changement pourrait enfin permettre à Google de combler son retard face aux puces Snapdragon ou Exynos.

En effet, la Tensor G5 profitera d'un processus de gravure en 4nm offrant une meilleure efficacité énergétique. Mais elle devrait également se révéler plus puissante pour proposer davantage de traitement des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle.

Un écran toujours aussi impressionnant

Les écrans des Pixel continuent également d’être un point fort de la gamme. Les versions Pro et XL devraient proposer une dalle OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une fluidité optimale dans toutes les situations. La luminosité maximale atteindrait jusqu’à 3000 nits, garantissant une lisibilité parfaite même en plein soleil.

Reste donc à savoir si les Pixel 10 sauront convaincre face à un marché du milieu et du haut de gamme qui se renforce. Google a encore un peu de chemin à faire au niveau des performances et de l'optimisation de ses puces, ainsi la marque pourrait surprendre avec ses prochains appareils.