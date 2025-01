Alors que les Pixel 9 sont récemment sortis, certains utilisateurs lorgnent déjà sur le Pixel 9A qui devrait être dévoilé d'ici quelques mois. La gamme Pixel A se démarque par une configuration un peu plus légère, avec un prix plus accessible.

Et bien le Pixel 9a pourrait également être le dernier avant l'application d'une nouvelle politique chez Google qui vise à rendre ses appareils plus accessibles.

Attendu en mars prochain, le Pixel 9a se présentera comme un smartphone de milieu de gamme et il embarquera un processeur Google Tensor G4, le même qui équipe les actuels Pixel 9 et 9 Pro.

Et si le Pixel 9a peut représenter une jolie affaire, c'est que l'on a également appris dans la foulée que le Pixel 10a qui lui succédera l'année prochaine devrait également embarquer une puce Google Tensor G4 plutôt que la prochaine Tensor G5.

Google aurait ainsi fait le choix d'équiper sa gamme Pixel a de puces d'anciennes génération afin de réaliser des économies substantielles permettant en bout de chaine de proposer des smartphones également bien plus accessibles.

Il faut également noter que la puce G5 s'annonce comme un tournant majeur pour Google. Il s'agira de la première puce entièrement développée en interne, sans l'aide de Samsung. La puce devrait être particulièrement onéreuse, car très dense.

Ce changement de puce signera également la création d'un plus important fossé entre les Pixel et les Pixel A qui seront alors privés d'une partie des nouveautés de Google, ou du moins des fonctionnalités les plus gourmandes.