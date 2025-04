Le Google Pixel 10 Pro Fold, attendu pour la fin de cette année 2025, commence à se dévoiler à travers des rendus et fuites. Ce nouveau smartphone pliable de la firme de Mountain View ne révolutionnera pas le marché avec son design, mais promet des améliorations techniques significatives. Google semble opter pour une stratégie de continuité, tout en visant une meilleure efficacité énergétique et des performances accrues.

Un design presque identique au Pixel 9 Pro Fold

D’après les rendus publiés par Android Headlines, le Pixel 10 Pro Fold conserve une esthétique très proche de son prédécesseur. On retrouve le module photo horizontal à l’arrière, abritant trois capteurs, ainsi qu’un écran externe avec une découpe pour la caméra frontale. "Les dimensions sont quasiment identiques, avec seulement quelques ajustements mineurs", précisent les sources.

La seule différence notable concerne la réduction de l’espace entre l’écran et la charnière, offrant une expérience visuelle légèrement améliorée. Ce changement est discret, mais pourrait améliorer l’ergonomie générale du smartphone sur un point qui est souvent critiqué sur ce type d'appareils pliants.

Des performances boostées grâce au Tensor G5

Sous le capot, le Pixel 10 Pro Fold embarquera la nouvelle puce Tensor G5 fabriquée par TSMC et profitant d'un processus de gravure en 3 nm. Ce processeur promet des gains significatifs en termes d’efficacité énergétique et de puissance brute. Les utilisateurs pourront également profiter de 16 Go de RAM et d’options de stockage allant jusqu’à 512 Go.

Ces améliorations techniques pourraient compenser l’absence d’innovation esthétique et offrir une expérience fluide pour les tâches lourdes comme les jeux ou le multitâche avancé. Il serait également question d'offrir plus de ressources pour un éventuel traitement de l'intelligence artificielle en local.

L'autonomie serait également largement dépendante des performances et de l'optimisation liée au Tensor G5. En effet, compte tenu du fait que le châssis n'évoluera pas, il ne faut pas non plus s'attendre à une trop forte réorganisation interne. En conséquence on devrait retrouver la batterie du Pixel 9 Pro Fold avec une capacité identique. Cette dernière était un des points de crispation des utilisateurs avec une autonomie moyenne gravitant autour des 15 heures en usage standard. Il faudra donc voir si la gravure en 3 nm aura un impact réel sur l'autonomie.

Un prix plus compétitif pour séduire les utilisateurs

Selon certaines rumeurs, Google envisagerait de réduire le prix du Pixel 10 Pro Fold par rapport à son prédécesseur. Cette stratégie tarifaire pourrait attirer davantage d’utilisateurs vers les smartphones pliables, encore perçus comme coûteux par une partie du marché. Si cette baisse se confirme, elle pourrait positionner Google comme un acteur compétitif face à Samsung et Oppo dans le segment des pliables.

Une stratégie prudente, mais efficace ?

En misant sur des évolutions incrémentales plutôt que des refontes majeures, Google semble jouer la carte de la prudence. Cette approche permet à la marque de consolider sa gamme tout en limitant les risques liés aux innovations radicales.

Le Pixel 10 Pro Fold pourrait donc séduire les utilisateurs à la recherche d’un pliable performant sans surprises esthétiques. Reste à voir si cette stratégie suffira à maintenir l’intérêt face à une concurrence toujours plus agressive.