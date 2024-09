Avec ses derniers smartphones Pixel, Google met toujours plus l'accent sur les capacités d'IA et leur réserve quelques exclusivités. Pour partie, certaines de ces exclusivités seront temporaires et pourront atteindre ultérieurement d'autres appareils, y compris des smartphones Pixel plus anciens.

Dans le cadre d'une contribution pour Android Authority, AssembleDebug a mis au jour des chaînes de caractères qui ont fait leur apparition dans l'application Google Photos et pour les smartphones Pixel lancés entre 2021 et 2023.

Du Pixel 6 au Pixel 8, elles évoquent des possibilités d'édition de la Retouche Magique introduites avec les nouveaux smartphones Pixel 9. En l'occurrence, Auto Frame et Reimagine.

Sans indice pour un calendrier d'activation

En se basant sur le contenu présent, Auto Frame est un cadrage automatique d'une photo pour une meilleure exposition. Plusieurs options sont soumises, dont un recadrage ou le zoom arrière avec un remplissage génératif.

Pour Reimagine, il est question de décrire des éléments à ajouter un cliché. Une fonctionnalité qui est plus adaptée sur les arrière-plans et les objets que sur les personnes. Actuellement, Reimagine ne prend en charge que les messages (prompts) en anglais.

À souligner que les chaînes de caractères évocatrices n'ont pas été débusquées dans la version de l'application Google Photos à destination d'appareils autres que les Pixel.