Le site 91Mobiles a repris l'intégralité des fuites concernant la prochaine montre connectée de Google pour en proposer des rendus les plus fidèles possibles.

La Pixel Watch 3 devrait être présentée plus tard dans l'année par Google, et la marque ne compte pas révolutionner le genre. La nouvelle montre adoptera ainsi un design très inspiré des premiers modèles, à savoir un cadran rond doté d'un écran à bords arrondis et d'une couronne pour les contrôles physiques.

Sur la gauche, une fente devrait permettre la diffusion de son via un haut-parleur pour les appels. Le système de fixation des bracelets sera identique aux précédentes versions ce qui permettrait de réutiliser les anciens modèles.

L'écran devrait proposer un diamètre de 1,2 pouce, soit la même surface que la Pixel Watch 2. Néanmo_ins, il faut s'attendre à une montre légèrement plus épaisse, afin d'intégrer une batterie plus imposante d'une part, mais également sans doute pour renforcer le cadran, puisque les précédents modèles étaient sujets à des fissures.

Il faudra attendre le mois d'octobre pour pour voir la Pixel Watch 3 être officiellement révélée par Google.