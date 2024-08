Alors que Google a confirmé mettre un terme aux montres connectées de la marque FitBit pour se concentrer sur ses Pixel Watch, il apparait que la dernière génération présente les mêmes failles que la précédente.

La Pixel Watch 2 était déjà largement décriée pour les faiblesses de son design. Si la montre séduit par son cadran rond, l'écran est particulièrement fragile et nombreux sont les utilisateurs à avoir indiqué voir le verre se fissurer sans explication concrète : ni choc, ni chute...

Le verre qui protège l'écran n'était pas réparable, Google précisant que cette dalle ne serait pas disponible seule et qu'il faudrait remplacer tout l'écran... La marque précisait même "actuellement, nous n'avons aucune option de réparation pour la Pixel Watch", qui est tout simplement remplacée intégralement dans le cadre d'une prise en charge SAV.

La situation avait suscité polémique, mais visiblement pas assez puisque Google récidive avec sa Pixel Watch 3 qui ne se veut pas plus réparable que la précédente...

Selon AndroidAuthority, un représentant de google aurait de nouveau confirmé la situation : en cas de panne ou de casse, la Pixel Watch 3 n'est pas réparable, et elle sera tout simplement remplacée, ce qui permet de mettre en avant l'abonnement Preferred Care chez Google facturé 89 dollars pour deux années de couverture et qui permet de remplacer une Pixel Watch cassée par une neuve pour seulement 49 dollars. Malheureusement, le service en question n'est disponible qu'aux USA, Japon, Royaume-Uni et Japon...

Autant dire que si vous faites tomber ou que votre Pixel Watch 3 décide de se fissurer d'elle-même, elle sera tout simplement bonne pour la casse... Une situation tout simplement inacceptable au regard des prix pratiqués, de l'envergure de Google, mais également des différentes lois liées à la protection des consommateurs et contre l'obsolescence programmée en vigueur en France, mais plus largement en Europe.

Alors que l'Union européenne a récemment imposé l'USB-C comme port de charge universel pour les dispositifs électroniques afin d'économiser plus de 11 000 tonnes de déchets électroniques liées aux chargeurs propriétaires, il serait temps de se pencher un peu plus sur ces cas spécifiques qui se reproduisent de génération en génération de produits, puisqu'il ne s'agit plus ici d'un défaut de conception, mais d'un choix assumé de proposer des produits jetables.