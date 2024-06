Autrefois marque renommée créée en 2000, Pixmania a fait un retour en force après avoir été reprise en 2022 par ses fondateurs d'origine.

Le site est désormais une marketplace dédiée aux produits high-tech, neufs et reconditionnés : vous y trouverez ainsi des smartphones, comme par exemple l'iPhone 14 Pro Max avec paiement possible en plusieurs fois, des montres connectées, ordinateurs portables, composants, vélos et trottinettes électriques, image et son, tablettes, accessoires informatiques, jeux vidéo ainsi que des consoles de jeu comme la PS5, la Xbox ou encore la Switch. On peut également trouver des articles connectés pour la maison comme des caméras de surveillance, aspirateurs, thermostats, éclairages...

Pixmania s'engage également à soutenir l'économie circulaire et le pouvoir d'achat en rendant les appareils high-tech plus accessibles tout en maximisant leur durée de vie.

Pour ses clients, Pixmania propose de très nombreux avantages :

Le paiement en mensualités jusqu’à 36 fois (via PayPal, Younited, Oney Bank ou FLOA)

La reprise de votre ancien appareil, avec déduction immédiate des montants des reprises,

Un laboratoire de reconditionnement 100 % français,

Des produits européens certifiés Apple,

La livraison gratuite et rapide en France métropolitaine (à partir de 50 € d'achat),

Des vendeurs certifiés,

Le paiement sécurisé,

La possibilité de changer d'avis sous 14 jours avec des retours simples et rapides,

Le rachat d'appareils même en mauvais état ou non fonctionnels (également pour les entreprises),

Une garantie de 2 ans,

...

Pixmania propose aussi plusieurs autres options. On a tout d'abord l'option Pixcare, qui prolonge la garantie de 2 à 3 ans et couvre les réparations pour divers dommages, incluant la réparation d'écran, le remplacement de batterie et jusqu'à 80 € d'accessoires offerts avec une coque et un verre de protection pour l'écran inclus. Le tarif dépend de la valeur de votre appareil, à partir de 69,99 € comptant ou 2,38 €/mois pendant 36 mois.

Pixmania propose également la double reprise, vous permettant de vendre votre ancien appareil jusqu’à 800 €, avec le montant directement déduit du prix du nouvel appareil. Sélectionnez l'option "double reprise" sur le produit que vous souhaitez acheter et envoyez votre ancien appareil après réception du nouveau. Pixmania garantit un montant de reprise fixé à l'avance, intégré directement à vos mensualités.

Revendez votre ancien appareil, achetez-en un nouveau avec des mensualités réduites, protégez-le avec le service de garantie, renvoyez-le et recommencez !

Enfin, si vous voulez simplement vendre un ancien appareil sans double reprise, le service Pixtrade vous est proposé.

Pour cela, il vous suffit d'estimer le prix en moins de 2 minutes via un questionnaire et d'envoyer le produit avec une étiquette prépayée ou un kit d'expédition fourni. Vous pourrez ensuite suivre l'avancement de votre reprise et recevrez votre paiement par virement ou sur votre cagnotte une fois le diagnostic confirmé.

Pixmania a donc fait peau neuve et se positionne maintenant comme une plateforme innovante qui soutient à la fois le pouvoir d'achat et l'économie circulaire, en rendant le high-tech plus abordable grâce à des options de financement flexibles ainsi que des reprises avantageuses qui permettent de prolonger la durée de vie des appareils.