À peine sortie de sa phase de formation, une planète est déjà condamnée. C'est le destin de TOI 1227 b, une jeune exoplanète qui subit une attaque de son étoile. Grâce à l'observatoire Chandra de la Nasa, les scientifiques assistent à ce démantèlement cosmique qui se produit à 330 années-lumière de la Terre.

Un duo cosmique destructeur

Au cœur de ce drame spatial se trouve un couple pour le moins déséquilibré. D'un côté, TOI 1227, une étoile naine rouge bien plus petite et plus froide que notre Soleil. De l'autre, sa planète, TOI 1227 b.

Sa taille est similaire à celle de Jupiter, mais sa masse serait proche de celle de Neptune. Cette taille démesurée s'explique par le fait que la planète est « gonflée » par l'assaut incessant qu'elle subit. Discrète en lumière visible, l'étoile est incroyablement brillante et puissante en rayons X.

En orbite très rapprochée, bien plus près que ne l'est Mercure du Soleil, l'exoplanète prend de plein fouet ce bombardement énergétique. « L'atmosphère de la planète ne peut tout simplement pas résister à la forte dose de rayons X qu'elle reçoit de son étoile », commente Attila Varga qui a mené une étude sur TOI 1227 b..

Une agonie à grande vitesse

Ce déluge de radiations n'est pas sans conséquence. Il arrache l'atmosphère de la planète à une cadence stupéfiante, créant une sorte de queue gazeuse spectaculaire, un peu à la manière d'une comète. Selon les calculs des chercheurs, la planète perd l'équivalent d'une atmosphère terrestre entière tous les 200 ans.

À ce rythme, son avenir est tout tracé. Dans près d'un milliard d'années, elle aura perdu toute son enveloppe gazeuse. Elle se transformera en une petite planète rocheuse et stérile.

« L'avenir de cette planète bébé ne s'annonce pas radieux. TOI 1227 b pourrait rétrécir jusqu'à environ un dixième de sa taille actuelle et perdra plus de 10 % de son poids », déclare Alexander Binks, co-auteur de l'étude.

Une fenêtre sur le passé des planètes

Pour déterminer l'âge jeune de ce système, les astronomes ont combiné deux techniques. Ils ont d'abord comparé le mouvement de l'étoile par rapport à des groupes d'étoiles voisins dont l'âge est connu. Puis, ils ont confronté la luminosité et la température de l'astre à des modèles théoriques d'évolution stellaire.

Ces analyses ont permis de dater TOI 1227 b à seulement 8 millions d'années, ce qui en fait la deuxième plus jeune planète jamais observée par la méthode du transit.

L'observation d'un tel phénomène offre aux scientifiques une vue directe sur la jeunesse chaotique des systèmes planétaires. Ils peuvent mieux comprendre comment les mondes, y compris peut-être le nôtre, ont pu se former et évoluer dans leurs premiers jours, et quels facteurs façonnent leur destin final.