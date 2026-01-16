Lancer un site internet, y compris pour un blog ou une boutique e-commerce, nécessite une fondation solide. Le choix de l'hébergeur s'avère primordial, mais la qualité a souvent un prix. La bonne nouvelle est que vous pouvez profiter d'une réduction grâce à un code promo en partenariat avec PlanetHoster.

Comment profiter de la réduction ?

PlanetHoster est réputé pour ses performances et son support client francophone, mais c'est encore mieux en payant moins cher. Pour bénéficier d'une remise qui sera d'environ 25 € sur l'hébergement ou variable selon l'offre choisie, il vous faudra utiliser le code de réduction PHA-AWIN.

Ce code est valide sur les nouvelles commandes et permettra d'obtenir une réduction qui n'est pas négligeable, par exemple sur l'offre The World avec un tarif compétitif pour la première année.

Il suffit de se rendre sur le site officiel afin de configurer votre hébergement web Planethoster. La sélection de l'offre est en fonction des besoins, généralement l'offre The World pour les sites classiques ou l'offre HybridCloud pour les demandes plus avancées.

Après le choix du nom de domaine, souvent offert à vie avec l'hébergement, il faudra vérifier dans le panier que le code PHA-AWIN est bel et bien présent. La réduction sera alors appliquée automatiquement au total affiché toutes taxes comprises.

Une infrastructure francophone pour PlanetHoster

PlanetHoster est une société canadienne de solutions d'hébergement web. En tant que bureau d'enregistrement de noms de domaine, elle revendique plus d'un demi-million de sites web grâce à son infrastructure cloud privée qui est répartie au Canada (Québec), en France et en Suisse.

Les offres d'hébergement web de PlanetHoster se déclinent en The World, The World Pro et HybridCloud :

Des serveurs dédiés avec infogérance, ainsi que des solutions cloud privées ou encore des solutions de cyberdéfense (anti-DDoS) sont de la partie, avec une adaptation aux nécessités des entreprises, institutions et gouvernements.