Les plantes nous nourrissent, nous habillent et produisent l’air que nous respirons. Désormais, elles pourraient aussi illuminer nos nuits. À Guangzhou, une équipe de l’Université agricole du Sud de la Chine a présenté des plantes luminescentes capables de briller pendant près de deux heures après exposition à la lumière, grâce à l’injection de particules phosphorescentes dans leurs feuilles.

Comment ces succulentes deviennent-elles luminescentes ?

Le secret réside dans de minuscules particules phosphorescentes appelées phosphores à rémanence. Elles absorbent la lumière solaire ou artificielle puis la relâchent lentement dans l’obscurité.

Contrairement aux expériences passées de génie génétique, souvent coûteuses et limitées à un faible éclat vert, cette approche mise sur des matériaux bon marché et déjà utilisés dans les jouets ou les panneaux de sécurité.

En choisissant le bon calibre de particules, les chercheurs ont trouvé un équilibre entre diffusion dans les tissus et intensité lumineuse.

Pourquoi les succulentes fonctionnent-elles mieux que d’autres plantes ?

Les scientifiques ont testé plusieurs espèces, des pothos aux bok choy. Mais ce sont les succulentes Echeveria “Mebina” qui se sont révélées idéales.

Leurs tissus compacts et uniformes permettent aux particules de circuler sans s’agglomérer.

Résultat : un éclat uniforme, stable, visible quelques minutes seulement après l’exposition à la lumière. Une paroi de 56 plantes a même suffi à lire un livre dans l’obscurité, démontrant le potentiel pratique de cette découverte.

Quelles applications pour demain ?

Chaque plante coûte environ 1,40 € à préparer, et le processus prend dix minutes. Les applications envisagées vont de la décoration intérieure à l’éclairage de jardins ou de sentiers.

Avec le temps, certains imaginent déjà des arbres luminescents capables de remplacer des lampadaires dans les villes.

Pour l’instant, la durée d’éclairage reste limitée, mais l’idée d’un design écologique et poétique séduit déjà. Elle illustre une tendance croissante : utiliser la biologie et les matériaux pour inventer un éclairage durable et naturel.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien de temps une succulente modifiée peut-elle briller ?

Selon l’étude, la luminosité peut durer près de deux heures après une exposition à la lumière du soleil ou d’une lampe LED.

Est-ce dangereux pour la plante ?

Les tests menés montrent que les feuilles conservent leurs taux normaux de chlorophylle et de protéines. Les plantes poursuivent leur croissance sans signe de stress particulier.

Peut-on déjà acheter ces plantes luminescentes ?

Non. Pour l’instant, il s’agit d’une preuve de concept en laboratoire. Les chercheurs explorent encore la sécurité à long terme et les conditions d’utilisation avant une éventuelle commercialisation.