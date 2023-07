Le déploiement de la 6G… ce n'est pas pour maintenant, mais la France ne veut pas louper ce train. Le gouvernement annonce le lancement d'un programme de recherche " Réseaux du Futur " doté d'un budget de 65 millions d'euros et de la plateforme " France 6G. " C'est l'horizon 2030 qui est visé.

Pour développer les réseaux du futur, le premier dispositif est copiloté par le Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA), le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et l'Institut Mines Télécom (IMT). Ils proposeront la plateforme " France 6G. "

Afin de préparer l'arrivée de la 6G, la plateforme devra permettre la coordination des acteurs français de la recherche industrielle et académique sur les technologies et services nécessaires à la 6G. Elle sera néanmoins placée dans le cadre d'un renforcement de la coopération européenne et internationale.

Avec des enjeux environnementaux

Pour la 6G et des débits jusqu'à 100 fois supérieurs à ceux de la 5G, la communication du gouvernement souligne la nécessité de s'inscrire dans la standardisation, tout en prenant la mesure d'enjeux environnementaux et sociétaux.

L'amélioration de l'efficacité énergétique est une chose. Toutefois, ce genre d'avancée déjà connue avec la 5G n'a pas nécessairement les résultats attendus en matière d'environnement, lorsque les usages explosent dans le même temps.

Les thématiques de la 6G pour Nokia

Selon le gouvernement et dans la continuité de la 5G, " la 6G répondra à un besoin de communication en tout lieu en offrant de la connectivité non-terrestre et sera nativement multiservices et adaptée à de nouvelles applications telles que la robotique interactive, la réalité immersive, les jumeaux numériques, etc. "