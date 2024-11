C'est à l'occasion du 24e anniversaire de la PlayStation 2 en France que Sony a confirmé les derniers chiffres de ventes de la machine, qui devraient par ailleurs être définitifs.

Selon les dernières données officielles, la PlayStation 2 était déjà la console la plus vendue de l'histoire, avec 156 millions d'unités, juste devant la Nintendo DS et ses 154 millions de ventes et la Switch avec ses 146 millions d'exemplaires.

Mais Sony a partagé les chiffres définitifs, et la PlayStation 2 culmine désormais à 160 millions de ventes sur 24 ans. Jim Ryan avait déjà évoqué vaguement le chiffre, sans qu'il ne soit officialisé. C'est désormais chose faite, et on constate que la PS2 s'est finalement écoulée à 4 millions d'unités supplémentaires 10 ans après l'arrêt de sa production.

Le succès de la console est tel que la PlayStation 2 a également été admise au registre du patrimoine technologique du futur au Japon, elle aura effectivement constitué un tournant dans l'histoire de la technologie et du jeu vidéo en étant la première machine à proposer un lecteur DVD, bien avant même que le support ne se démocratise réellement auprès des particuliers.