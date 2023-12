La PlayStation 5 est un des articles les plus prisés de cette fin d'année, la console se présentant comme un cadeau de Noël parfait pour nombre de joueurs... Et si l'on a vu quelques packs s'afficher à des tarifs très attractifs depuis le Black Friday, la Fnac est allée un peu trop loin.

Jeudi dernier, un acheteur a pensé faire l'affaire du siècle sur le site de la Fnac en commandant une PlayStation 5 pour sa fille avec un tarif imbattable : 69,99€ seulement. Rappelons que traditionnellement, la console de Sony s'affiche à 450 euros.

La commande est passée, validée par la FNAC, qui se rend toutefois compte assez rapidement de l'erreur d'affichage du prix. Finalement, le site annule la commande et rembourse l'acheteur.

La situation est tout à fait normale et bien décrite dans la loi française : s'il est obligatoire de se plier aux prix affichés sur les sites de vente, la loi prévoit un aménagement et permet ainsi aux vendeurs de se rétracter si l'erreur est importante et considérée comme "manifeste".

L'écart entre le prix de vente habituel de 450€ et les 69,99€ est suffisant pour que la FNAC se rétracte conformément au cadre législatif puisqu'il ne s'agit évidemment pas d'une quelconque promotion ou réduction.