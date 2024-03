Que l'on soit joueur expérimenté ou non, il arrive parfois que l'on se retrouve bloqué dans un jeu face à une énigme ou une stratégie à adopter dans un combat. Et généralement, lorsque cela dure, c'est vers Internet que l'on se tourne et les réseaux sociaux ou même des tutos sur YouTube.

Afin d'éviter de voir les joueurs perdre leur temps et quitter son environnement, Sony a prévu une solution : l'aide de jeu communautaire sur PS5.

Il s'agira de proposer des vidéos d'aide à certains passages. Ces vidéos auront été générées automatiquement à partir de gameplays des membres de la communauté.

Les joueurs auront la possibilité de partager leur gameplay et conseil aux autres joueurs, mais les développeurs pourront également proposer leurs propres vidéos. Il est déjà prévu que certains studios partagent des vidéos dans ce sens, comme c'est déjà le cas pour Marvel's Spider-Man 2 .

Pour accéder à cette fonctionnalité, il suffira de presser la touche PS de la manette pour accéder au centre de contrôle et d'aller sur une nouvelle carte d'action "Indice". Il sera également possible de donner une note sur la vidéo pour évaluer l'utilité de l'aide fournie.

Les vidéos proposées par les joueurs seront soumises à une équipe de modération qui les validera. L'option devrait être disponible pour les titres les plus populaires avec l'espoir de la voir se décliner sur l'ensemble des jeux disponibles. Le déploiement n'a pas de date connue à ce jour, mais Sony précise qu'il sera réalisé "prochainement".