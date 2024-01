Sony vient de renforcer un peu plus sa position face à la triche sur sa plateforme PlayStation 5 et profite de la dernière mise à jour de sa console pour verrouiller l'utilisation d'un accessoire tiers : le Cronus Zen.

Désormais, le Cronus Zen refuse tout simplement de fonctionner avec la mise à jour de la PS5. Le boitier proposait de contourner certains systèmes de protection de la console pour permettre d'y connecter n'importe quelle souris ou clavier qui était alors détecté comme une simple manette.

De fait, le Cronus Zen était particulièrement prisé des joueurs de FPS sur la console de Sony puisque disposant d'un avantage considérable sur les autres joueurs en profitant d'un contrôle à la souris et au clavier, avec une visée plus précise. Par ailleurs, le boitier permettait également de créer et d'utiliser des macros (des séquences de touches automatisées) et donc de réaliser plusieurs commandes ou séquences par la simple pression d'une touche.

Si la démarche était louable, l'accessoire offrait surtout un avantage non négligeable aux joueurs en étant équipé, situation regrettable dans les jeux compétitifs.

Avec la mise à jour 21.01-08.60-00 de la PS5, le boitier Zen souffre de déconnexions intempestives. Le fabricant indique que la mise à jour de la PS5 en question n'est pas obligatoire et qu'il est possible de continuer à jouer avec l'ancienne version. Reste qu'au fil du temps, Sony va bloquer les machines restées sur d'anciens firmwares, et il y a fort à parier que la firme ne corrige pas les problèmes introduits par cet accessoire pour le moins controversé dans la communauté des joueurs.