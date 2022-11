Les informations se multiplient autour d'une nouvelle PS5 prévue par Sony pour l'année prochaine. Il s'agira d'une version plus légère et optimisée, qui devrait également permettre à Sony de réaliser des économies dans sa chaine de production.

On en parlait il y a quelques semaines en évoquant un projet de console modulable chez Sony, finalement la sortie de la console pourrait intervenir plus tôt que prévu.

Alors que certaines rumeurs évoquent une éventuelle PS5 Slim, Sony pencherait plutôt pour un concept bien différent.

Les fuites évoquent bien le fait que la console ne sera pas renommée PS5 Slim et que Sony compte la proposer comme une machine différente, avec sans doute un nom qui lui sera propre.

Une nouvelle PS5, mais pas de modèle Slim

Néanmoins dans les grandes lignes, il s'agira d'une PlayStation 5 remaniée au niveau du châssis pour se vouloir plus compacte et légère, avec un système de ventilation moins imposant grâce au nouveau CPU Oberon Plus produit par AMD et gravé en 6 nm.

Ce nouveau modèle devrait permettre d'économiser sur les matières premières, mais également sur les frais de transport et de stockage.

Le lecteur de disque serait d'ailleurs proposé à part, en connectique USB ou via un port propriétaire permettant de l'emboiter dans ou sur la machine.

Cette stratégie permettrait à Sony de ne plus produire qu'une seule machine en lieu et place des deux actuelles, et donc de largement optimiser ses ventes. Le lecteur de disques serait proposé en pack ou séparément, afin de laisser le choix aux joueurs.

Plus facile et moins chère à produire

Tous ces choix devraient permettre à Sony de produire plus de consoles pour moins cher, et donc éventuellement de proposer sa console à un prix plus agressif afin non seulement d'annuler la hausse de prix récemment installée, mais pourquoi pas également de faire un effort supplémentaire pour se montrer plus compétitif sur le marché alors que Microsoft augmentera le prix de ses consoles dès le début d'année prochaine.

Les enjeux sont importants pour Sony car si la PS5 est particulièrement demandée, elle se vend moins vite que la PS4.