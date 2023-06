Phil Spencer, le directeur du département Xbox chez Microsoft a récemment été interrogé sur la stratégie de la marque vis-à-vis de la concurrence.

Il était notamment question de l'évolution de la génération actuelle de console et de déclinaisons plus musclées à l'image de la Xbox one X à son époque. Alors que tous les indices pointent vers la sortie prochaine d'une éventuelle PlayStation 5 Pro, il semble que Microsoft n'a pas de stratégie similaire.

Contrairement aux rumeurs entamées depuis des mois du côté de Sony, aucune fuite n'est encore apparue concernant une quelconque Xbox Series X2 ou X Pro... Tout simplement parce que, selon les dires de Phil Spencer, aucun projet de ce type n'est à l'ordre du jour.

Phil Spencer a répondu à Bloomberg en indiquant ne ressentir aucune "Obligation" de suivre Sony sur ce terrain, ni même plus largement de proposer une quelconque mise à niveau de la Xbox Series X qui reste la console la plus puissante du marché. Le patron de Xbox se dit ainsi très satisfait du matériel proposé aux joueurs et aux développeurs.

Plus largement, l'utilité de consoles plus puissantes est remise en cause par un marché sur lequel les technologies stagnent : la 8K n'est pas encore démocratisée ni même réellement proposée tout court... Disposer d'une console plus puissante qui vise la 8K n'a donc que peu d'intérêt.

Par ailleurs, Microsoft joue déjà sur deux machines déjà bien distinctes en termes de puissance et de cible, il n'est donc pas évident d'envisager proposer une troisième console et semer un peu plus la confusion chez les joueurs.