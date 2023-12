Sony se refuse toujours à tout commentaire officiel concernant une nouvelle PlayStation Pro. Et la marque n'avait d'ailleurs pas souhaité communiquer lors des fuites concernant la nouvelle PS5 Slim modulaire, esquivant toute confirmation jusqu'au dernier moment...

Mais selon plusieurs fuites, on sait qu'une PS5 Pro est bel et bien en préparation, avec à la clé une hausse de puissance notable qui devrait permettre à la machine de se rendre un peu plus à l'aise en 4K avec de forts taux de rafraichissement d'image ainsi que la gestion du Ray Tracing.

Cette technologie de gestion de la lumière et des reflets fait aujourd'hui une grande différence dans le visuel des titres, mais elle se veut très gourmande en ressources. Sony doit donc offrir plus de puissance à sa console pour mieux gérer le Ray Tracing tout en se dotant d'un équivalent au DLSS.

Jeff Grubb a récemment évoqué la PS5 Pro et notamment sa sortie. Selon l'insider, Sony aurait programmé le lancement de sa nouvelle PlayStation 5 au mois de septembre 2024. On ne sait pas encore à quel prix sera proposée la machine et si elle se déclinera comme le modèle actuel, dans une version modulaire à laquelle on peut ajouter ou retirer un lecteur de disques physiques.