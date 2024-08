Même si Sony n'a rien officialisé à ce jour, la PlayStation 5 Pro est bel et bien en projet. Plusieurs fuites ont déjà évoqué la machine et sa configuration, et la Gamescom de Cologne a été l'occasion de nouvelles fuites.

Ce sont certains développeurs parmi les plus importants de l'industrie qui ont ainsi confirmé indirectement l'existence de la PS5 Pro, tout en confirmant une sortie qui ne devrait plus tarder.

Plusieurs développeurs interrogés par le site italien multiplayer.it auraient ainsi évoqué le fait de se préparer pour la PS5 Pro, certains confiant avoir eu accès à la fiche technique de la console afin d'anticiper le portage de leurs titres sur la nouvelle plateforme.

Selon wccftech, un studio de développement présent sur la Gamescom aurait fait le choix de décaler le lancement de son prochain jeu pour coïncider avec le lancement de la PS5 Pro.

Toujours selon les développeurs, la PS5 Pro devrait proposer des performances bien supérieures à celles de la PS5, elle profiterait ainsi d'un nouveau GPU la rendant plus à l'aise avec les nouvelles technologies graphiques comme le ray tracing et la 4K, et plus de RAM permettrait de proposer plus d'effets en simultanée.

La PS5 Pro pourrait ainsi être confirmée par Sony le mois prochain avec une sortie dans les semaines qui suivent ou pour les fêtes de fin d'année, afin d'optimiser le lancement.