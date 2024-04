Malgré une puissance bien supérieure à la PlayStation 4, la PlayStation 5 a manqué à ses promesses initiales : la console se révèle ainsi incapable de proposer des jeux AAA en 4K à 60 FPS et avec du Ray Tracing, ou du moins pas avec tous les jeux du marché.

Sony compte bien corriger le tir avec sa prochaine machine, et la PS5 Pro qui se profile devrait remplir les promesses jusqu'ici bafouées par la marque.

Les fuites et rumeurs se succèdent autour de la console qui sortirait en cette fin d'année. Selon Insider Gaming, Sony aurait déjà prévu un nouveau label "PS5 Pro Enhanced" associé à un certain cahier des charges que les développeurs devront remplir.

Il s'agira ainsi de garantir que les productions tireront profit de la nouvelle configuration matérielle de la PS5 Pro afin de se conformer à 3 exigences majeures à savoir :

Une fréquence d'images constante à 60 FPS minimum

La prise en charge des effets de Ray Tracing

De l'upscaling 4K en tirant profit du PSSR, le super-échantillonnage développé par Sony.

Pour que sa PS5 Pro soit à même de proposer tout cela, Sony mise sur de la RAM plus rapide que sur PS5 et un GPU plus puissant. Selon des rapports internes, la PS5 Pro serait ainsi 45% plus rapide que la PS5 standard.

Malgré ces améliorations, selon le fondateur de Digital Foundry, la PS5 Pro pourrait ne pas être capable de proposer du jeu à 60 FPS à 4K sur GTA 6, l'un des titres majeurs de ces prochaines années.