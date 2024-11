Alors que les réseaux de scalpers ont largement pollué le lancement de la PlayStation 5, beaucoup d'entre eux pensaient pouvoir remettre le couvert avec le lancement de la PlayStation 5 Pro.

On a ainsi vu les précommandes de PS5 Pro s'emballer dans quelques pays, laissant planer le spectre de la rupture de stock et de la revente des machines à prix d'or au marché gris. C'est ce qui s'était passé avec le lancement de la PS5, les stocks étaient immédiatement récupérés par des scalpers qui faisaient appel à des bots pour sécuriser les commandes en quelques secondes, afin d'alimenter un marché parallèle avec des machines certes neuves, mais revendues 4 à 6 fois leur prix de vente conseillé.

Mais avec la PS5 Pro, les choses sont différentes... Si certains scalpers tentent de revendre des stocks de machines achetées en précommande sur les sites de seconde main, c'est à un prix inférieur à celui du magasin.

Car contrairement à la situation que l'on a subie avec la PS5, la version Pro ne souffre d'aucune rupture de stock et la console est tout simplement disponible dans nombre de magasins... Pas de rupture, donc pas d'intérêt à payer une machine plus chère... De fait, on retrouve sur le site Mercari au Japon, l'équivalent du BonCoin, des PS5 Pro neuves, sous blister, proposé à des prix allant de 60 à 120€ de moins qu'en boutique physique...

Difficile de dire actuellement si cette situation, bénéfique pour le consommateur, est due aux efforts qu'a réalisé Sony pour sécuriser l'approvisionnement de sa machine, ou tout simplement si le prix trop élevé de la console ne suscite qu'un intérêt modeste de la part des joueurs... Selon Hiroki Totoki, président de Sony, le prix de la console n'aurait pas eu d'impact négatif sur ses ventes... Rappelons que la machine est proposée sans lecteur de disques au tarif de 799,99€.