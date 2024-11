C'est ce 7 novembre que sera disponible la PlayStation 5 Pro, une version survitaminée de la PS5 qui revendique une puissance de 16,7 téraflops, lui permettant de proposer des jeux plus fluides, plus beaux, plus immersifs...



Mais encore faut-il que les jeux déjà sortis sur PS5 profitent d'un patch spécifique...

Sony s'est donc assurée qu'une large sélection de jeux PS5 soient compatibles avec la PS5 Pro pour proposer une évolution significative des conditions de jeu.



La marque vient de lever le voile sur une liste d'une cinquantaine de jeux qui seront "optimisés PS5 Pro", des titres qui devraient proposer une nouvelle expérience aux joueurs.



Voici donc la liste en question :