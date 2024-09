Après de longs mois d'attente, Sony a finalement levé le voile sur sa PlayStation 5 Pro qui sera lancée le 7 novembre prochain. Une console annoncée comme presque deux fois plus performante que le modèle actuel, mais qui se veut également bien plus cher...

Dans l'attente, Sony lance également des PlayStation 5 reconditionnées sur son site officiel. Il s'agit de consoles PS5 qui sont passées par le SAV de la marque et remises à neuf et qui sont ainsi revendues avec une garantie constructeur valable 1 an.

Actuellement proposée à 549,99€ en neuf, la PS5 est proposée à 449,99€ en reconditionné sur le site de Sony, il s'agit là d'une bonne affaire... D'autant qu'à ce prix, elle se veut deux fois moins chère que la PS5 Pro annoncée à 799€ sans lecteur de disque et 930€ avec ...

Et les plus patients pourraient faire une affaire encore plus intéressante en patientant jusqu'au Black Friday qui s'annonce, et qui pourrait voir le prix de la console baisser encore un peu plus.