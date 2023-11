Il y a quelques semaines, Sony officialisait une nouvelle déclinaison de sa console PlayStation 5. Une version "Slim" plus compacte, mais surtout modulable qui permet à la marque de doper sa production et de réaliser des économies substantielles.

En cause, le lecteur Blu-Ray amovible qui est donc produit séparément de la console qui ne nécessite donc plus que d'une seule chaine d'assemblage, la déclinaison avec ou sans lecteur se faisant au niveau du packaging. Pour les utilisateurs, c'est aussi l'occasion d'acheter en premier temps la machine seule, puis de réfléchir à la nécessité ou pas d'y intégrer un lecteur physique.



Quid de l'avenir du lecteur dans 5 ans ?

Le concept séduit, mais pose déjà quelques problèmes. Ainsi, pour être exploitable, le lecteur physique doit être enregistré en ligne afin d'être activé. Malheureusement, cette procédure doit visiblement être réalisée à chaque fois que la console est réinitialisée. Et cela ne concerne pas que les joueurs ayant acheté le lecteur séparément puisque la procédure est identique pour ceux ayant acheté le pack console + lecteur dès le départ.

Difficile de comprendre pourquoi Sony impose cette procédure étrange, mais cela soulève une question : qu'en sera-t-il des serveurs d'authentification dans 3 ou 5 ans ? Du jour au lendemain, ce seraient ainsi des millions de lecteurs qui seraient inutilisables sur la console. Sony pourrait également proposer une mise à jour qui n'impose plus l'authentification du lecteur quelques mois avant la fermeture des services en ligne.

Heureusement, si un lecteur a déjà été enregistré sur une PS5, il reste utilisable sur une autre console... L'idée de Sony ne serait donc pas de verrouiller les lecteurs à une console donnée, mais plus simplement d'empêcher les constructeurs tiers de proposer leurs propres lecteurs de disques, qui représenteraient non seulement une perte financière, mais pourraient également être piratés pour permettre la lecture de jeux non officiels.