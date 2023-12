Sony avait déjà opéré quelques modifications sur le design interne de sa PlayStation 5 afin notamment de l'alléger et d'améliorer le système de dissipation thermique. Puis, il y a quelques semaines, on a vu apparaitre le modèle Slim.

La nouvelle PS5 s'affiche donc en version modulaire, comme l'avaient prédit nombre de rumeurs et fuites au fil de ces deux dernières années. Nous évoquions les bienfaits de cette nouvelle version, notamment pour Sony et la gestion de sa production.

La PS5 "Slim" devient le modèle de référence

Au lieu de disposer de chaines d'assemblage séparées en deux pour la version avec ou sans lecteur de disques, le nouveau modèle nécessite moins d'investissements pour Sony, qui se limite donc désormais à proposer des packs avec ou sans lecteur Blu-Ray. De fait, la PlayStation 5 Standard n'a plus vraiment de raison d'être et Sony a annoncé en stopper purement et simplement la production.

D'ailleurs, même auprès des joueurs, la PS5 standard n'a plus vraiment de raison d'exister puisque la PS5 Slim est proposée avec 825 Go de stockage exploitable, contre 600 Go pour la version standard, pour un prix équivalent.

Les stocks de cette PS5 modulaire vont donc progressivement remplacer ceux des PS5 standard à travers le monde. Sony continuera d'écouler les PS5 standard déjà produites, mais plus aucune de ces versions ne sort désormais des usines.