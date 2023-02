Avec le lancement de sa PlayStation 5 et pour favoriser les ventes, Sony proposait aux joueurs de récupérer une série de jeux gratuits : la PlayStation Plus Collection. Mais alors que les stocks de consoles sont désormais au beau fixe, Sony va faire disparaitre sa formule.

23 jeux à récupérer rapidement

Le PlayStation Plus Collection est une offre réservée aux premiers acheteurs de la PS5 et qui permettait de mettre la main sur 23 jeux considérés comme des classiques sur PlayStation 4. L'occasion de jouer à la console sans surcout en attendant la sortie de titres majeurs sur PS5.

Mais prochainement, le PlayStation Plus Collection ne sera plus accessible : Sony a annoncé que l'offre serait supprimée à compter du 9 mai prochain. Il est donc conseillé aux joueurs de mettre la main sur les jeux en question avant cette date. Notons que le fait d'ajouter les titres à sa collection permettra de continuer à y jouer tant que l'utilisateur dispose d'un abonnement PlayStation Plus actif.

Pour rappel, voici la liste des jeux en question :