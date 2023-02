Sony continue de faire des efforts pour valoriser au mieux son service PlayStation Plus. Et la bascule de l'abonnement selon 3 formules semble plaire davantage aux joueurs, notamment du fait que Sony offre plus de jeux, mais également parce que la sélection est bien plus intéressante.

12 titres de plus pour l'abonnement PlayStation Plus

Comme toujours, les jeux sont diffusés en deux temps : au début du mois, les abonnés à toutes les offres récupèrent une poignée de titres dédiée à l'offre essentielle, puis au milieu du mois, on voit arriver la seconde vague réservée aux abonnés Extra et Premium.

À compter du 21 février, les abonnés pourront donc mettre la main sur une sélection de 12 jeux supplémentaires :

On remarque la présence d'Horizon Forbidden West dans la sélection, véritable best sellers de la plateforme qui fait suite directe à Horizon Zero Dawn.

Du côté de l'offre Premium, on pourra également mettre la main sur quelques jeux classiques :