Après une année 2024 signe de hausses de prix que Sony n'est pas parvenue à justifier ni compenser par une sélection à la hauteur des attentes du coté du PlayStation Plus, une lueur d'espoir semble poindre pour ce mois de janvier.

La marque espère ainsi rapidement faire oublier la sélection des trois titres lancés au début du mois qui se composait, rappelons le de Need for Speed Hot Pursuit, The Stanley Parable et Suicide Squad Kill the Justice League.

Ce dernier est particulièrement pointé du doigt puisque l'on sait déjà que le jeu service fermera définitivement ses portes prochainement...

Pour les abonnés Extra et Premium, vient ainsi l'heure d'accueillir la nouvelle salve de titres et il y a du lourd au menu avec l'excellent God of War Ragnarök !

Voici la liste complète pour ce mois de janvier 2025 auprès des abonnés Extra :

God of War Ragnarök | PS4, PS5

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | PS4, PS5

Atlas Fallen: Reign Of Sand | PS5

SD Gundam Battle Alliance | PS4, PS5

Sayonara Wild Hearts | PS4

ANNO: Mutationem | PS4, PS5

Orcs Must Die 3 | PS4, PS5

Citizen Sleeper | PS4, PS5

Poker Club | PS4

Les abonnés Premium pourront également mettre la main sur deux épisodes classiques :