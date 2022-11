Sony continue de diffuser les jeux proposés gratuitement au sein de son offre PlayStation Plus en deux temps. Ainsi, en début de mois, on découvrait les titres de l'offre la plus basique avec Nioh 2, Lego Harry Potter Collection et Heavenly Bodies.

Désormais, la marque lance les titres qui sont proposés dans ses formules plus poussées Extra et Premium. Rappelons que le PlayStation Plus est désormais décliné en 3 formules.

Les titres proposés aux offres Extra et Premium seront accessibles à partir du 15 novembre et pendant un mois, il sera possible de les récupérer puis de les conserver tant que l'utilisateur reste abonné au service.

Voici donc la liste :

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition | PS4, PS5

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | PS4, PS5

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX | PS4

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4

Kingdom Hearts III | PS4

Kingdom Hearts : Melody of Memory | PS4

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition | PS4, PS5

Tom Clancy's The Division 2 | PS4

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint | PS4

Chorus | PS4, PS5

What Remains of Edith Finch | PS4

The Gardens Between | PS4, PS5

Earth Defense Force : World Brothers | PS4

Earth Defense Force : Iron Rain | PS4

Onee Chanbara Origin | PS4

Les abonnés PlayStation Plus Premium mettent également la main sur des jeux classiques PS3, et ce mois-ci, c'est la saga Ratchet & Clank qui est offerte :