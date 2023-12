Sony vient de détailler la nouvelle série de jeux qui seront diffusés auprès des abonnés PlayStation Plus Extra et Premium. Après trois titres assez timides proposés en début de mois, Sony livre une liste bien plus fournie avec un titre qui s'impose comme une référence depuis des années : GTA V.

Voici la liste des jeux qui seront accessibles dès le 19 décembre :





Grand Theft Auto V | PS4, PS5

Bienvenue à Los Santos. Découvrez Grand Theft Auto V et GTA Online sous un nouveau jour grâce à leur version améliorée pour PlayStation 5 qui profite de graphismes à couper le souffle, de chargements plus rapides, de gâchettes adaptatives, du retour haptique, de la technologie Tempest 3D Audio et bien plus, sans oublier du contenu exclusif réservé aux joueurs de GTA Online. Découvrez les histoires entremêlées de Franklin, Michael et Trevor dans le vaste monde ouvert de Los Santos et de Blaine County. Dans GTA Online, explorez un univers en ligne en évolution constante, dont vous pourrez gravir les échelons pour devenir le caïd de votre propre empire criminel.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4, PS5

L’équipe de Team Ninja propose une vision inédite de la franchise Final Fantasy. Au moment où ils ouvrent les portes menant au Sanctuaire du Chaos, Jack et ses camarades, Ash et Jed, sont déterminés à vaincre Chaos. Cependant, un doute subsiste : sont-ils vraiment les Guerriers de la Lumière qu’évoquait la prophétie ? Aventurez-vous dans un monde aussi fantastique que sombre, et disputez des combats à l’action effrénée. Découvrez des ensembles de capacités uniques dépendant de vos armes : changez de combos, débloquez de nouvelles attaques via les améliorations et ajoutez des spécialisations de classes pour développer les capacités de Jack et de ses camarades.

Moto GP23 | PS4, PS5

Faites votre choix parmi les quatre classes de championnat les plus disputées, incarnez votre pilote favori et faites votre entrée sur les circuits pour savourer toute l’adrénaline de la saison 2023. Grâce à la météo dynamique, les courses seront non seulement plus réalistes que jamais, mais aussi plus imprévisibles. Et ne vous limitez pas à l’IA : défiez d’autres joueurs en ligne et faites vos preuves via le jeu inter-plateforme ou en écran scindé local. Grâce au jeu inter-plateforme, plus rien ne pourra vous arrêter.

Metal: Hellsinger* | PS4, PS5

À la fois humaine et démoniaque, la vengeance l’obsède. Incarnez l’Inconnue et bravez les pires régions de l’Enfer dans un shooter d’action rythmique heavy-metal unique en son genre. Votre réussite dépendra de votre capacité à tirer en cadence. Plus vous suivez le rythme, plus la musique s’intensifie et plus vous semez la destruction. Repoussez les hordes de démons et leurs maîtres pour provoquer un duel au sommet avec la Juge rouge en personne.

*Les propriétaires de la version PS4 de Metal: Hellsinger pourront télécharger et jouer à la version PS5 du jeu.

Salt and Sacrifice | PS4, PS5

Salt and Sacrifice est la suite de Salt and Sanctuary, le RPG de dark fantasy inspiré de la série des Souls. En tant qu’inquisiteur marqué, aventurez-vous dans les territoires inexplorés de l’ouest pour accomplir votre devoir : pourchasser, traquer et anéantir les mages qui infestent le monde. Traquez-les, étudiez leurs comportements uniques, découvrez leurs faiblesses et éliminez-les. Utilisez le butin que vous subtilisez sur les corps pour créer de puissants équipements, maîtrisant ainsi les terribles compétences des Mages que vous terrassez. Obtenez des outils et capacités uniques, venez à bout de puissants gardiens et survivez à de nombreuses batailles et embuscades lors de votre voyage à travers un monde cruel et truffé de pièges. Faites équipe avec un partenaire pour des parties en coopération en ligne, participez à la traque d’un inconnu ou combattez au nom des factions les plus sinistres de l’Inquisition pour éliminer les Inquisiteurs adverses.

Moonscars | PS4, PS5

Repoussez les limites de vos talents au combat et maîtrisez de nouvelles capacités pour progresser dans un monde en 2D non linéaire aussi pictural qu’impitoyable. Affûtez vos compétences et vos réflexes lors d’affrontements complexes et bourrés d’action. Frappez et parez avec votre épée, brandissez des armes spéciales uniques et contrôlez de puissants sorts magiques. Affrontez les ténèbres sans pitié prêtes à tout pour vous détruire. Dans Moonscars, chacune de vos morts est une leçon qui vous aidera à vous transformer en redoutable guerrier, par le biais d’un cycle de tentatives et de succès.

Mega Man 11 | PS4

Mega Man est de retour ! Ce dernier opus en date de la franchise au succès mondial associe son action et sa plateforme 2D emblématiques à un style visuel actualisé. Le nouveau système à deux vitesses vous permet d’accélérer Mega Man et de renforcer son pouvoir pour une version renouvelée du célèbre gameplay de la série. Avec une variété de niveaux de difficulté, profitez de cette occasion idéale pour enfin découvrir Mega Man ! Le jeu propose de nombreux modes en bonus, dont des contre-la-montre et des missions, mais aussi des classements mondiaux, une galerie d’illustrations conceptuelles et bien plus encore.

Gigabash | PS4, PS5

GigaBash est la combinaison du chaos et de la créativité de titres comme Power Stone et War of Monsters, et de l’intensité et la destruction des plus grands films de kaiju. Incarnez un Titan sanguinaire ou un mécha tueur de Titans ; faites tomber la foudre, utilisez une tour radio en guise de massue ou transformez tout un quartier (et vos ennemis) en boule de neige géante. Causez suffisamment de destruction et vous pourrez évoluer en votre forme finale, l’immense et effroyable classe S.

Grime | PS4, PS5

Dans ce RPG d’action et d’aventure ultra rythmé et impitoyable, écrasez vos adversaires avec des armes vivantes et évolutives, puis consommez ce qu’il reste d’eux pour renforcer votre réceptacle et déchiffrer un monde d’horreur anatomique et de complot. Grime vous propose de jouer comme bon vous semble, en améliorant spécifiquement les caractéristiques les plus adaptées à votre style. Vous découvrirez qu’il existe plusieurs façons de briser la garde d’un adversaire, tout en explorant différents environnements évocateurs à la rencontre de leurs habitants et en quête de la source de leur folie.

Tinykin | PS4, PS5

Milo arrive sur Terre pour découvrir qu’il est beaucoup trop petit, que tout le monde a disparu et qu’il ne s’est pas écoulé une seule journée depuis 1991 !

Faites équipe avec de mystérieuses et minuscules créatures pour utiliser leurs pouvoirs uniques, qui vous permettront de créer des échelles et des ponts, de déclencher des explosions et bien plus encore. Trouvez un moyen de rentrer chez vous à travers une gigantesque métropole à taille d’insecte et levez le voile sur le plus grand mystère de la planète.

Prodeus | PS4, PS5

Prodeus est un jeu de tir en vue subjective à l’ancienne, réinventé pour tirer parti des techniques de rendu et des technologies modernes,

tout en conservant une esthétique et un gameplay rétro rappelant les limites imposées par le matériel d’antan. Vous y retrouverez une campagne conçue avec soin, des modes multijoueur en coopération et compétitifs, un éditeur de niveaux intégré et un outil de recherche de cartes créées par la communauté, pour une action instantanée et une rejouabilité quasiment infinie.

Shadowrun Returns | PS4, PS5

L’univers unique de Shadowrun, entre cyberpunk et fantasy, est de retour dans cette réinvention moderne de l’emblématique RPG solo tactique au tour par tour. À la recherche d’un mystérieux tueur dans l’étendue urbaine de la grande métropole de Seattle, vous vous retrouvez sur une piste qui vous conduira des bidonvilles les plus sombres de la ville jusqu’à ses mégacorporations les plus puissantes. Pour pouvoir espérer sortir indemne de votre aventure, vous devrez faire preuve de prudence, obtenir l’aide d’autres personnages et maîtriser de terribles forces technologiques et magiques.

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut | PS4, PS5

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut est une version isolée de la campagne Dragonfall, parue à l’origine sous forme d’extension pour le RPG tactique au tour par tour Shadowrun Returns. La Director’s Cut vient ajouter encore plus de contenu et d’améliorations au jeu d’origine, pour une version ultime sur console de ce classique des jeux de rôle scénarisés, avec une histoire à choix digne des plus grands romans, une écriture ciselée et des personnages complexes. Plongez au cœur d’une campagne complexe de plus de 20 heures, avec un éventail varié de personnages à l’humanité étonnante.

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition | PS4, PS5

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition est la version ultime de Shadowrun: Hong Kong, troisième opus de la série de RPG Shadowrun se déroulant quelques semaines après les événements de la campagne principale. Cette Extended Edition ajoute plus de 6 heures de jeu à la campagne bonus Shadows of Hong Kong, accompagnées d’un commentaire audio et d’une longue liste d’améliorations, parmi lesquelles de nouveaux effets visuels et des dialogues mis à jour.

PlayStation Premium | Classiques





Mega Man Legacy Collection | PS4

Cette célébration de la période 8 bits du célèbre héros bleu de Capcom regroupe des reproductions fidèles des six premiers jeux Mega Man de la série, tout en incluant de nouvelles façons d’en profiter grâce au mode Musée et à un mode Défi inédit. Le mode Défi reprend des segments des six jeux en leur ajoutant des objectifs à difficulté croissante que les joueurs expérimentés se feront une joie de réussir, tout en proposant un bon point de départ à ceux qui découvrent la franchise. Le mode Musée propose une collection complète de résumés et d’illustrations en haute résolution ou originales, bonus incontournable pour tous les fans de Mega Man et de l’histoire du jeu vidéo en général.

Mega Man Legacy Collection 2 | PS4

Cette deuxième collection regroupe des reproductions fidèles des aventures intemporelles de Mega Man en 8 bits, 16 bits et 32 bits, avec ses épisodes 7, 8, 9 et 10. Mega Man Legacy Collection 2 déborde de contenu additionnel, entre épreuves contre-la-montre et défis avec classements en ligne, lecteur de musique et une immense galerie d’illustrations rares. Vous y retrouverez également les modes additionnels sortis sous forme de DLC pour Mega Man 9 et 10, avec des niveaux et des personnages jouables bonus. Et pour les joueurs en quête d’un petit coup de pouce avec ces classiques des jeux de plateforme, vous avez désormais la possibilité de réduire la quantité de dégâts subis.

Thrillville | PS4, PS5

Explorez 15 zones thématiques à travers cinq parcs d’attraction, entre pirates, ruée vers l’or, trésors de l’Égypte antique et base lunaire, dans cette version PSP de Thrillville qui permettra aux joueurs de tous âges de construire et de personnaliser le parc de leurs rêves. Son mode construction intuitif a été spécifiquement pensé pour être utilisé sur console, afin que vous puissiez le plus facilement du monde créer plus de 75 attractions en bois, en vrilles et la tête en bas, qu’il s’agisse de montagnes russes, de manèges de trains ou de wagonnets de carnaval, pour toujours plus de fun. Faites la course sur vos propres circuits de karting, jouez au mini-golf sur des parcours conçus par vos soins, et rejoignez vos amis dans des dizaines de mini-jeux à quatre joueurs, allant des auto-tamponneuses aux jeux de tir. Vous pouvez également visiter le parc à pieds, et ainsi discuter et plaisanter avec les visiteurs de façon à les aider et à vérifier que l’expérience leur plaît.

Thrillville: Off the Rails | PS4, PS5

Retrouvez tout le fun d’un parc d’attractions construit par vos soins dans cette suite de Thrillville sortie à l’origine sur PS2, avec cinq nouveaux parcs et 20 attractions bourrées d’adrénaline. Faites plus que jamais ressortir vos créations grâce à des options de personnalisation toujours plus poussées qui vous permettront de rajouter des animatroniques, des fleurs ou encore des cerceaux enflammés. Mais les nouveautés ne s’arrêtent pas là : Off the Rails propose 34 mini-jeux, 15 zones thématiques inédites, plus de 40 attractions ébouriffantes, une nouvelle histoire composée de plus de 100 missions et des interactions sociales plus poussées que jamais avec les visiteurs. Les conversations permettent de faire progresser le scénario, tout en suggérant des façons plus optimales de gérer votre parc. Mais tous vos visiteurs sont-ils dignes de confiance ?

Buzz Lightyear of Star Command | PS4, PS5

Sorti à l’origine sur PS1, ce jeu de plateforme et d’action a pour vedette le plus grand ranger de l’espace de l’histoire, Buzz l’Éclair, qui se retrouve lancé aux trousses d’une horde de méchants à travers différentes planètes de la galaxie. En chemin, Buzz recevra l’aide de ses amis de Star Command : outre les briefings de mission du commandant Nébula, il pourra compter sur la puissance de feu de ses coéquipiers Booster et Mira pour tenter de sauver XR et les petits hommes verts d’un danger mortel.