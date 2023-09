Au début du mois, les abonnés du service PlayStation Plus faisaient grise mine face à deux nouvelles peu reluisantes : la première concerne la hausse des tarifs qui varie de 20 à 26% en fonction des formules, la seconde concerne la sélection composée de 3 titres peu engageants...

Ce mois de septembre a d'autant plus mal débuté pour le PlayStation plus qu'en face, Microsoft a offert Starfield aux abonnés Xbox Game pass... Néanmoins il semble que Sony cherche à se faire excuser au sein des formules Extra et Premium avec une sélection bien plus vaste et intéressante pour cette mi-septembre.

On devrait ainsi voir arriver cette sélection à compter du 19 septembre prochain :

NieR Replicant ver.1.22474487139

Star Ocean The Divine Force

13 Sentinels: Aegis Rim

Sid Meier’s Civilization VI

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Unpacking

Notons que NieR Replicant ver.1.22474487139 est une version remastérisée de NieR Replicant particulièrement apprécié des joueurs.