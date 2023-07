Au début du mois, les abonnés PlayStation Plus mettaient la main sur 3 titres, dont un blockbuster avec Call of Duty Black Ops Cold War, mais également Alan Wake Remastered et Enfling - Extinction is Forever.

Désormais, il est l'heure pour Sony de dévoiler la liste des titres dédiés aux abonnés Extra et Premium de son abonnement :

PlayStation Plus Extra et Premium :

It Takes Two | PS4, PS5

| PS4, PS5 Sniper Elite 5 | PS4, PS5

| PS4, PS5 The Ascent | PS4, PS5

| PS4, PS5 World War Z | PS4, PS5

Snowrunner | PS4, PS5

| PS4, PS5 Undertale | PS4

| PS4 Bob l'éponge : bataille pour Bikini Bottom | PS4

| PS4 Melty Blood: Type Lumina | PS4

| PS4 Dysmantle | PS4, PS5

| PS4, PS5 Circus Electrique | PS4

| PS4 Dynasty Warriors 9 | PS4

| PS4 Samurai Warriors 5 | PS4

| PS4 My Little Pony: A Maretime Bay Adventure | PS4, PS5

| PS4, PS5 Fast & Furious: Spy Racers L’ascension de SH1FT3R | PS4, PS5

| PS4, PS5 Monster Jam Steel Titans | PS4

PlayStation Plus Premium Classics :

Gravity Crash Portable | PS4, PS5

| PS4, PS5 Twisted Metal | PS4, PS5

| PS4, PS5 Twisted Metal 2 | PS4, PS5

C'est donc une jolie sélection de 18 jeux qui seront disponibles à partir du 18 juillet aux alentours de 11h.

De quoi débuter l'été sur le bon pied, même si on vous encourage plutot à profiter de l'extérieur en cette période estivale.