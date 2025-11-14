Sony a partgé sa liste et les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium savent enfin ce qui les attend pour novembre 2025. La mise à jour du catalogue arrive le 18 novembre.

Le gros coup ? L'arrivée de Grand Theft Auto V (PS4/PS5). Un timing ironique, alors que GTA 6 se fait toujours désirer. Mais il n'est pas seul : le jeu de survie acclamé Pacific Drive et l'horrifique Still Wakes the Deep sont aussi de la partie.

Que retenir de la tête d'affiche, GTA V ?

C'est le retour du roi. Grand Theft Auto V débarque dans le service. Un timing parfait pour faire patienter (ou rager) les millions de fans. C'est l'un des jeux les plus vendus de l'histoire.



C'est l'occasion de retrouver les histoires entremêlées de Franklin, Michael et Trevor dans le vaste monde ouvert de Los Santos et Blaine County. Une grosse prise pour le service.

Quels sont les autres jeux majeurs (Extra) ?

GTA V n'arrive pas seul. Le catalogue s'enrichit de plusieurs excellents titres. D'abord, Pacific Drive (PS5). C'est un "road-lite" de survie unique à la première personne, où votre voiture est votre seul allié dans une Zone d'Exclusion surréaliste. Ambiance garantie.



Ensuite, Still Wakes the Deep (PS5), le retour à l'horreur narrative par The Chinese Room (Amnesia). Vous êtes piégé sur une plateforme pétrolière, les communications coupées, face à une horreur inconnue. La liste est complétée par l'intense Insurgency: Sandstorm (PS4/PS5) et le brillant jeu de puzzle philosophique The Talos Principle 2 (PS5).

Quoi de neuf pour les abonnés Premium ?

Comme toujours, le PlayStation Plus Premium ajoute sa touche classique. Ce mois-ci, c'est le retour de Lara Croft avec Tomb Raider: Anniversary (PS4/PS5).



Il s'agit de la réimagination du tout premier Tomb Raider (sorti sur PS2), qui retrace la poursuite du Scion. Le jeu est émulé et permet de (re)découvrir une aventure qui a défini le genre. On note aussi que les abonnés Premium peuvent désormais streamer une sélection de leurs jeux PS5 dématérialisés via le cloud.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand ces jeux seront-ils disponibles ?

Tous les jeux listés (GTA V, Pacific Drive, etc.) seront disponibles pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium à partir du mardi 18 novembre 2025.

Quels sont les jeux qui quittent le catalogue en novembre ?

Sept jeux quitteront le service le 18 novembre. Parmi les départs notables, on trouve Battlefield V, Like a Dragon: Ishin!, Digimon Survive et Football Manager 2024 Console.

Tomb Raider: Anniversary est-il un remake ?

C'est une "réimagination" (un remake) sortie à l'origine sur PS2. La version incluse dans le Premium est une émulation de ce classique, jouable sur PS4 et PS5.