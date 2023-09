Une partie des jeux du PlayStation Plus d'octobre 2023 a fuité ! Et visiblement, Sony pourrait chercher à se racheter d'un mois de septembre plutôt décevant alors que pendant ce temps, Microsoft cartonnait avec Starfield.

La marque cherche également à justifier un peu plus la hausse tarifaire de son service par abonnement, de plus en plus critiqué par les joueurs et on connait, a priori déjà deux des titres qui seront proposés le mois prochain.

Du 3 octobre au 7 novembre, le service PlayStation Plus devrait ainsi proposer l'accès à The Callisto Protocol, un jeu sorti en toute fin d'année dernière et qui a connu un franc succès. Ce jeu d'horreur futuriste est présenté comme l'un des jeux les plus gore jamais produits. Le titre est plutôt bon, mais n'a pas vraiment rencontré son public, il pourrait donc s'offrir une seconde chance au sein du PlayStation Plus dès le mois prochain.

Autre titre en fuite : Farming Simulator 22 qui proposera aux joueurs la gestion d'une exploitation agricole. Chaque volet est systématiquement bien accueilli par les joueurs avec son lot d'évolutions.

Rappelons que le PlayStation Plus se décline désormais en trois formules : essentiel, Extra et Premium.